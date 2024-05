Um jovem de 28 anos foi morto a tiros dentro da própria casa na noite de sábado (4), no Bairro Deputado José Pires da Luz, em Ubá.

Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz foi encontrado caído, já sem sinais de vida, no chão de um quarto no segundo andar do imóvel. A perícia técnica foi acionada para os trabalhos de rotina.

A esposa da vítima contou para os policiais que dois homens encapuzados chegaram na casa e atiraram nos pés do jovem. Em seguida, um dos autores do crime pediu para que ela retirasse as crianças da residência.

Ao obedecer e sair da casa, a mulher ouviu vários tiros e começou a pedir por socorro. Ela contou ainda que os autores fugiram pelos fundos do imóvel.

A PM segue em rastreamento para localizar os envolvidos.