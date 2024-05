Barras prensadas de maconha e papelotes de cocaína foram encontrados com um passageiro de um ônibus intermunicipal na MG-353, em Coronel Pacheco, na madrugada desta terça-feira (7).

O ônibus, que fazia a linha Rio de Janeiro a Ponte Nova, foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no km 56. Quando a equipe iniciou a fiscalização, o passageiro de 21 anos demonstrou nervosismo e ficou inquieto.

Durante buscas na mala dele, os policiais encontraram 43 barras prensadas e pequenas de maconha, além de 20 papelotes de cocaína.

O rapaz contou aos militares que foi contratado na cidade do Rio de Janeiro para levar os entorpecentes para a cidade de Rio Pomba. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia em Juiz de Fora, juntamente com as drogas encontradas.