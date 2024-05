Nesta terça-feira (7), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontraram e detiveram um homem suspeito de ameaçar de estupro e morte as deputadas estaduais de Minas Gerais Lohanna Souza França Moreira de Oliveira, Bella Gonçalves e Beatriz Cerqueira. Ele foi localizado em Pernambuco e será transferido para Minas ainda nesta terça-feira.



Sobre as investigações

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), as investigações tiveram início em agosto de 2023, onde a Polícia Civil, o Ministério Público e a Polícia Militar apuraram que as ameaças foram feitas em fóruns e grupos na internet denominados “chans”, espaços virtuais em que os integrantes realizavam "incitação à violência, à pedofilia e à necrofilia, com postagens de imagens de estupros, assassinatos e mutilações e com grande conteúdo de abuso e exploração sexual infantil".

Nas fases anteriores, os responsáveis pela apuração encontraram diversos dispositivos de informática nas residências de outros investigados.

A partir das ações realizadas à época, parte dos usuários integrantes do “chan” ligados às investigações foram encontrados, e o principal líder do grupo criminoso, usuário dos nicknames “Leon” e “Grow”. Essa pessoa passou a ser o principal investigado como responsável pelos crimes cometidos contra as parlamentares mineiras e por coagir adolescentes a se automutilarem e a lhe enviarem fotos nuas.



A operação

O nome da operação, Di@na, vem da deusa Diana da mitologia, que é a Deusa da caça e protetora das mulheres e crianças. O @ faz referência aos crimes cibernéticos investigados.