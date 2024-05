Bom Jardim de Minas terá um posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir de sexta-feira (10). O espaço com informações e requerimentos de serviços ofertados pelo INSS será inaugurado após a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a Prefeitura Municipal e a Gerência Executiva do INSS em Juiz de Fora.

Segundo o INSS, o ACT assinado em abril prevê a disponibilização de um espaço, devidamente estruturado, com funcionários e equipamentos, para prestar atendimento à população de quase 7 mil pessoas.

“O objetivo dos ACT é exatamente este: facilitar a vida dos cidadãos que necessitam de informações e serviços previdenciários e assistenciais. Com a inauguração deste espaço, a população de Bom Jardim de Minas vai encontrar um ponto de apoio para acessar os serviços do INSS”, disse o gerente-executivo do INSS em Juiz de Fora, Hélcio dos Santos.

O posto irá funcionar em dois dias da semana, nas quartas e quintas, das 7h às 11h, dentro do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) que fica na Praça Presidente Vargas, nº 11, no Centro.

O atendimento será prestado por duas assistentes sociais, que normalmente já lidam com demandas relacionadas ao INSS.

“No dia 9, iremos fazer um treinamento com essas profissionais, para apresentar os sistemas e a parte prática de como inserir a documentação e tramitar os processos, objetivando agilizar a análise dos requerimentos”, explicou o chefe do Serviço de Gerenciamento do Relacionamento com o Cidadão do INSS em Juiz de Fora, Ricardo de Oliveira.