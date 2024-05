A Câmara Municipal de Matias Barbosa receberá a 7ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas nesta quinta-feira (9). As atividades são gratuitas e abertas ao público.

A partir das 18h, o Memorial Histórico e Cultural do Legislativo contará com apresentações musicais e da história do município de Matias Barbosa, declamação de poemas, dança com crianças e visita guiada ao Memorial.

A Câmara Municipal fica na Avenida Engenheiro Paulo Brandão, n° 380, no Parque dos Sabiás.

A Noite Mineira de Museus e Bibliotecas é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult/MG), por meio da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade (SBMEC), com apoio da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) e da Diretoria de Museus (Dimus).