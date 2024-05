Um idoso de 70 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por furto de uma calça jeans no centro do município de Alfredo Vasconcelos, nesta terça-feira (5).

De acordo com informações da ocorrência, a loja denunciou o crime para a PMMG, que iniciou as buscas e localizou o suspeito. Durante a abordagem, os militares encontraram dentro da bolsa do idoso a calça jeans furtada, além de outros itens, incluindo dois martelos, um torquês verde, um torquês azul, dois alicates de cor laranja, um cinto de couro preto e um cinto esportivo também preto.

Ao ser questionado, o idoso confessou o furto da calça jeans, alegando que precisava dela e que não tinha dinheiro para comprar. Quanto aos demais materiais encontrados, todos com etiqueta de preço, ele afirmou tê-los adquirido em São Paulo para revenda em Minas Gerais, porém não apresentou documentação que comprovasse a origem dos produtos.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia.