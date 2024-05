Um jovem de 26 anos foi morto a tiros dentro de um bar no Centro de Rodeiro, no fim da noite dessa quarta-feira (8). A esposa dele tinha um mandado de prisão em aberto e foi detida, assim como o suspeito do crime.

Via 190, a Polícia Militar (PM) recebeu informações que duas pessoas chegaram ao estabelecimento, que fica na Rua Farmacêutico Raul Alves Ferreira, e uma delas que estava armada atirou várias vezes para dentro do bar em direção a vítima, que morreu no local.

As viaturas fizeram diligências e conseguiram informações de quem seria o autor e a motivação do crime: a vítima guardaria certa quantidade de drogas para um rival do autor dos disparos.

Na casa do jovem, a esposa dele permitiu a entrada dos militares. Eles encontraram um revólver calibre 38, 77 munições, três balanças de precisão, 32 barras de crack e cinco porções pequenas da mesma droga, além de uma porção pequena de maconha e materiais para embalar os entorpecentes.

Ao consultar o nome da esposa da vítima, uma moça de 25 anos, a PM descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ela. A jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia, juntamente com todo o material apreendido. O motivo do mandado não foi informado.

O suspeito do crime foi localizado em casa, sendo também um jovem de 26 anos. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.