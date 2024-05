Mulher condenada a 24 anos de prisão por homicídio é presa no Sul de Minas

Uma mulher condenada a 24 anos de reclusão pelos crimes de homicídio, tortura, sequestro e organização criminosa foi presa na segunda-feira, 6 de maio, em Areado, no Sul de Minas. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, depois que recurso interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) foi provido pelo Tribunal de Justiça.

Apesar da condenação, a ré teve concedido o direito de recorrer em liberdade. No recurso de apelação, o MPMG pediu a decretação da prisão preventiva, alegando que o Código de Processo Penal prevê que, em caso de condenação perante o Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, será determinada a execução provisória da pena, com a consequente decretação da prisão da pessoa condenada.

Com o provimento do recurso e a publicação da decretação da prisão no dia 2 de maio, as buscas tiveram início na sexta-feira, 3.

A condenação deu-se por envolvimento em um homicídio ocorrido em 2018, em Alfenas. Além da mulher, três homens foram condenados pelo homicídio e cumprem pena em regime fechado desde o julgamento, em março do ano passado.

O recurso foi interposto pelo promotor de Justiça Frederico de Carvalho Araújo, da 5ª Promotoria de Justiça de Alfenas, que contou com o apoio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais (Caocrim) e da Procuradoria de Justiça com Atuação nos Tribunais Superior (PJTS) do MPMG.

