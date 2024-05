Uma motorista de 72 anos ficou ferida após tentar fazer uma ultrapassagem proibida e bater de frente com um caminhão na MG-133, em Rio Pomba, no início da tarde dessa quinta-feira (9).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apurou no local do acidente que a idosa conduzia um carro pela rodovia quando, no km 02, fez uma ultrapassagem em local proibido e bateu de frente com o caminhão, conduzido por um homem de 48 anos, que seguia no sentido contrário da pista.

A idosa precisou ser socorrida para o Hospital de Rio Pomba para exames médicos. O nome dela não foi divulgado. Não foi informado se o motorista do caminhão se feriu.

O carro foi removido por não ter um responsável pela retirada e a pista foi liberada logo em seguida.