Quatro detentos condenados da região estão na lista dos 24 procurados após receberem o benefício da saída temporária em dezembro de 2024 e não retornarem às unidades prisionais até o momento. Os condenados estavam presos nas penitenciárias de Muriaé e São João del-Rei. Veja abaixo como repassar informações sobre a localização deles. A denúncia é sigilosa, segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Conhecida como saidinha de fim de ano, o benefício foi concedido no fim do ano passado a 3.760 no estado. Desse total,142 não retornaram às unidades prisionais de onde saíram no prazo fixado pelo Poder Judiciário, o que motivou ações de busca e captura pelas forças policiais.

Os condenados procurados nas cidades da região são: João Aparecido Moraes Chimbica Cigano, Robson da Silva Santos, Wagner Antônio dos Santos e Wellington da Silva Cabral. Respectivamente, eles foram condenados por roubo, homicídio qualificado, estupro e tráfico ilícito.

Além dos detentos de Muriaé e São João del-Rei, são procurados os condenados que estavam presos em unidades prisionais de Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, Bom Despacho, Teófilo Otoni, Nanuque, Ponte Nova, Coronel Fabriciano, João Monlevade e Mariana (veja a lista).

Qualquer cidadão que tem informações sobre a localização de procurados pode denunciar à Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pelos telefones 127 e (31) 3330-9504 ou ainda por meio do portal da instituição. A denúncia é sigilosa, segundo o MPMG.

Veja abaixo as fotos dos condenados:

FOTO: MPMG - João Aparecido Moraes Chimbica Cigano

FOTO: MPMG - Robson da Silva Santos

FOTO: MPMG - Wagner Antônio dos Santos