Um engavetamento entre três caminhões deixou um motorista morto e preso às ferragens na madrugada desta sexta-feira (10), na BR-262, em Rio Casca.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente, registrado na altura do km 135, no sentido de Espírito Santo. O tráfego na rodovia funciona no sistema “pare e siga” nesta manhã e não há previsão de liberação.

O Corpo de Bombeiros informou que um dos caminhões transportava combustíveis e houve derramamento de gasolina na pista.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando a equipe chegou ao local dois motoristas já estavam fora dos veículos, estáveis e sem queixas. Eles negaram encaminhamento para atendimento hospitalar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local.