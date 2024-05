Na última quarta-feira (8), um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por participação em um homicídio ocorrido em fevereiro de 2023 no município de Ubá. O delegado responsável pelo caso, Douglas Mota, concluiu que o crime foi motivado por disputas relacionadas com o tráfico de drogas.



Segundo apurações, o investigado e um segundo suspeito, também de 20 anos, estavam em uma motocicleta quando planejaram uma emboscada para a vítima. Enquanto a moto estava em movimento, o suspeito efetuou disparos em direção à vítima, que estava em outra moto com a esposa na garupa.

Durante a ação, a polícia apreendeu as roupas que um dos suspeitos usou no dia do crime.

O segundo suspeito está detido no sistema prisional por roubo à mão armada. Quanto ao jovem preso temporariamente nesta semana, ele foi ouvido e encaminhado ao presídio.