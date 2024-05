Na tarde dessa sexta-feira (10), um caminhão-tanque, que transportava 10 mil litros de diesel e 20 mil litros de gasolina, considerados produtos perigosos, tombou enquanto manobrava para realizar a entrega em um posto localizado no Bairro de Fátima, em Viçosa. Os combustíveis vazaram em via pública e grande parte do produto escoou pela rede de drenagem da água nas ruas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi realizado o isolamento da área e a evacuação de casas próximas, por causa do risco de incêndio. A equipe também fez barreiras e diques de contenção para conter o escoamento.

Os órgãos ambientais e a empresa responsável pelo vazamento da carga foram acionados.