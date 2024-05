Um homem de 34 anos matou a companheira, de 35, e tirou a própria vida após cometer o crime, em Astolfo Dutra. O casal foi encontrado sem vida pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na manhã dessa sexta-feira (10). O autor já possuía passagens na polícia por uso de drogas e lesão corporal.

Segundo a ocorrência, a PM percebeu, ao olhar pela janela, grande quantidade de sangue dentro da casa. Por não haver sinal de moradores no local, a equipe arrombou a entrada e encontrou, em outro cômodo, o casal sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito de ambos.

A Polícia Civil também esteve no local para realizar a perícia, e, de acordo com levantamentos iniciais, foi identificado que homem teria matado a mulher e, em ato contínuo, tirado a própria vida. A vítima possuía cortes e perfurações nos braços e antebraços, e diversas perfurações na região das costas e nuca.

A arma do crime, uma faca, foi encontrada na mão direita do autor, que tinha cortes profundos no braço esquerdo e um corte em sua garganta, que provocou rompimento na traqueia.

Após os trabalhos, o local e corpos foram liberados.