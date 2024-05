Um adolescente de 14 anos e um jovem de 22 foram resgatados após se perderem na Serra do Lenheiro, em São João del-Rei, nesse domingo (12). Eles pertencem a um grupo de orações e se perderam no caminho de volta.

Segundo os bombeiros, a dupla saiu por volta das 14h para a região que é conhecida pela frequência de religiosos, mas se perderam e não conseguiram voltar.

O morador de um sítio na região escutou os gritos de socorros dos rapazes e acionou o Corpo de Bombeiros. Após algum tempo de buscas, o adolescente e o jovem foram encontrados à noite apenas com escoriações.

“Fomos acionados já no início da noite. Tratava-se de um local de acesso bastante complicado, com mata densa e algumas regiões alagadas. Além disso, os dois jovens não estavam com celulares, o que impossibilitou qualquer tipo de comunicação direta. Nossa única alternativa foi buscar comunicação sonora com apitos ou comunicação verbal através de gritos, pois a visibilidade já estava prejudicada pela ausência de luz solar”, explicou o sargento Soares.

Um drone foi utilizado para ajudar nas buscas e saída do local.

“No momento em que nós os encontramos, eles estavam bastante assustados, com algumas escoriações, mas sem ferimentos significativos. Nós os levamos então para um local seguro, onde puderam se encontrar com seus familiares e seguirem de volta para suas casas”, finalizou o sargento.

Cuidados na hora de fazer passeios em serras

O Corpo de Bombeiros alertou sobre os cuidados necessários na hora de fazer passeios por regiões de serra ou montanha.

“É importante buscar locais que tenham trilhas bem sinalizadas e evitar sair destes caminhos. Além disso, é melhor estar com alguém que conheça o local e sempre trazer consigo itens que possibilitem a localização e o contato, como celulares e aparelhos de GPS”, disse o sargento Soares.

Os militares ressaltaram ainda que é preciso observar o horário do passeio, dando preferência pela manhã e evitando passeios mais longos entre o meio e o final da tarde.

“Caso esteja perdida, a pessoa deve tentar manter a calma, procurar um local seguro e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193”, concluiu o Sargento.