Um funcionário simulou o próprio sequestro, fugiu da Polícia Militar (PM) pela contramão da BR-265 e quase atropelou um idoso de 68 anos em São João del-Rei, na última sexta-feira (10).

A Central de Operações da PM foi acionada por uma mulher de 34 anos, que recebeu a ligação do telefone do funcionário que dirige um caminhão guincho e que deveria rebocar um veículo na cidade.

Na ligação, a pessoa disse que roubou o caminhão e sequestrou o motorista. Foi exigido um pagamento pelo resgate. Os militares descobriram que o veículo se deslocava pela BR-265, no sentido ao trevo de Madre de Deus de Minas.

O caminhão foi rastreado e foi verificado que ele retornou e seguia no sentido de São João del-Rei. O veículo foi cercado perto de Rio das Mortes e o motorista fez uma manobra brusca, mudando de direção e seguindo no sentido de São Sebastião da Vitória.

Perseguição e quase um atropelamento

A PM então iniciou uma perseguição e o motorista foi advertido com sinais sonoros e luminosos, mas ele continuou a fuga em alta velocidade. Foram realizadas manobras perigosas na contramão de direção da rodovia.

Por trazer riscos aos usuários da via, os militares atiraram contra os pneus do caminhão, mas não conseguiram atingi-los. Alguns estilhaços atingiram apenas o para-choque do veículo.

Ao passar por São Sebatião da Vitória, o motorista quase atropelou um pedestre de 68 anos. Neste momento, o veículo foi cercado pelos militares e o motorista tentou fugir a pé, mas foi alcançado e contido.

Foi verificado que o condutor era um jovem de 27 anos e que se tratava do próprio funcionário da empresa, que simulou o próprio sequestro para extorquir dinheiro da empregadora.

Durante busca pessoal, os policiais encontraram resquícios de cocaína no bolso do rapaz. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em São João del-Rei.