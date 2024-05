A passageira de uma moto morreu após o motociclista perder o controle da direção e atropelar uma mulher na noite de sábado (11), em Ubá. Eles estavam em uma festa e o condutor tinha sinais de embriaguez.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no Hospital Santa Isabel após as três vítimas do acidente darem entrada na unidade para atendimento.

Os militares levantaram informações que uma festa era realizada na Rua José Médici, no Bairro Luz, quando o motociclista de 19 anos resolveu passear com a moto com a vítima fatal na garupa, uma jovem de 23 anos.

Durante a condução, o rapaz perdeu o controle da direção e atropelou a mulher de 49 anos, batendo em um carro que estava estacionado na rua logo em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas as pessoas que estavam no local não esperaram o resgate e encaminharam as vítimas para o hospital.

O motociclista e a mulher tiveram algumas lesões, mas a passageira da moto não resistiu e morreu.

A PM informou que foram constatados sinais de embriaguez no motorista da moto e ele recebeu voz de prisão, mas não foi conduzido para a Delegacia no momento, pois estava sob cuidados médicos.