Um motociclista morreu nesta segunda-feira (13), após bater de frente com um carro da Prefeitura de Dom Silvério. O acidente aconteceu na BR-356, na altura de Ancorado, distrito que pertence a Rosário da Limeira.



Braz Geraldo Godinho era natural de Rosário da Limeira, mas atualmente estava morando no bairro Dornelas. O óbito foi confirmado por uma equipe do SAMU que foi até o local.

Pelas imagens, mostra o motorista do carro invadindo a contramão dentro de uma curva, não dando chances para o motociclista desviar. Motorista que passavam pelo local e moradores da região disseram que motorista do carro não se feriu, mas devido ao choque, precisou receber atendimento do SAMU.

A Perícia foi acionada e realizou todos os procedimentos para a liberação do corpo. Durante a manhã, o trânsito funcionou em meia pista. A Polícia Militar controlou o fluxo de veículos até a retirada do corpo.

