Uma motorista de 34 anos cochilou na direção e bateu em um caminhão na BR-265, em São João del-Rei, na tarde dessa segunda-feira (13). Um motociclista também se envolveu no acidente.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a mulher contou que dirigia pela rodovia no sentido Barroso/São João del-Rei quando, no km 245, cochilou ao volante ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção e bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário.

Com o acidente, um motociclista de 33 anos que seguia atrás do caminhão bateu na traseira do veículo.

O motorista do caminhão e um passageiro de 29 anos não ficaram feridos. Contudo, a mulher e o motociclista foram socorridos para o Hospital Nossa Senhora das Mercês, em São João del-Rei, com ferimentos graves, segundo a PMRv. Os nomes não foram revelados.

A perícia foi acionada e após os trabalhos de rotina, a pista foi liberada. Durante a ocorrência, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos e gerou um congestionamento de cerca de 3 km.