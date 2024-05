Por ciúmes, um homem de 31 anos jogou álcool no corpo da companheira e colocou fogo nela nessa segunda-feira (13), em Ubá. Ela está internada em estado grave.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no Hospital Santa Isabel após a vítima de 33 anos dar entrada na unidade com queimaduras pelo corpo. Os militares receberam informações que o companheiro da mulher teria jogado álcool nela e ateado fogo.

As equipes fizeram rastreamento e conseguiram localizar o homem na casa de uma amiga do casal. Ao ver os policiais, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas as equipes haviam cercado a residência.

Ele foi capturado e encaminhado para a Delegacia. O nome da vítima não foi divulgado.