Entre a última quarta-feira (8) e domingo (12), polícias, secretarias e outras instituições de segurança pública realizaram atividades preventivas e repressivas com foco na redução da criminalidade violenta dos estados na Operação Cosud. As ações resultaram em 444 prisões em flagrante nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Mato Grosso do Sul também participou das ações como estado convidado, nesta primeira operação.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as operações em Minas Gerais mobilizaram 2,7 mil policiais, sendo homens e mulheres, acompanhados por mais de 1,1 mil viaturas, 26 cães e dois drones.

Durante os cinco dias de atuação, 19.604 indivíduos foram abordados, resultando na prisão em flagrante de 444 pessoas, que foram conduzidas às autoridades policiais. Foram realizadas 4.817 atividades repressivas, que originaram mais de 3,7 mil boletins de ocorrência, a execução de 47 mandados de prisão e a instauração de 95 inquéritos policiais. Além disso, foram apreendidas 47 munições, bem como 13 armas de fogo, armas brancas e simulacros.

Ainda, a Polícia Penal (Depen-MG) conduziu 876 fiscalizações de presos em saídas temporárias e 1.725 ações de monitoramento eletrônico. O sistema socioeducativo também realizou revistas em 23 instituições.



Operação no trânsito

A operação também fez abordagens integradas de fiscalização de trânsito que acabaram resultando na localização de 15 veículos que haviam sido roubados ou furtados. Mais de 15 mil veículos foram fiscalizados durante a Operação Cosud e 226 acabaram retidos. Exatos 110 condutores inabilitados também foram identificados.