Um incêndio em um apartamento no Bairro Porto assustou os moradores na tarde desta terça-feira (14). Uma criança que estava no imóvel conseguiu ser resgatada por vizinhos sem ferimentos.

Os moradores tentaram conter as chamas antes da chegada dos Bombeiros. Um caminhão-pipa do Demsur ajudou a conter o fogo. No total foram gastos cerca de 8 mil litros de água.

Um dos quartos do imóvel ficou completamente destruído. As causas do incêndio serão investigadas.

