Uma jovem de 27 anos ficou ferida após sair da BR-040 e bater em uma árvore, na noite dessa terça-feira (14), em Conselheiro Lafaiete.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista seguia no sentido Belo Horizonte/Rio de Janeiro quando, no km 633, próximo ao trevo do Paulo VI, o carro saiu da pista e bateu lateralmente em uma árvore.

Os militares prestaram os primeiros socorros à vítima, que se queixava de fortes dores no quadril, lombar e pescoço. Ela foi encaminhada para o Hospital Maternidade São José.

Os bombeiros disseram que o local do acidente e o carro ficaram sob responsabilidade de equipes da concessionária Via 040, que administra a rodovia.