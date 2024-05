Um homem de 59 anos morreu após bater em um caminhão e cair com o carro no Rio do Peixe, na MG-353, em Monte Verde, na noite dessa terça-feira (14). O motorista do caminhão, de 44 anos, não se feriu.

Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor do caminhão contou que seguia na rodovia no sentido de Monte Verde quando um carro tentou fazer uma ultrapassagem e fez com que o carro da vítima freasse e batesse no caminhão. Todos os veículos seguiam na mesma direção da pista.

O Corpo de Bombeiros contou que, após a batida próxima ao km 105, o motorista do carro perdeu o controle da direção e caiu nas águas do Rio do Peixe.

Logo depois do acidente, uma viatura administrativa dos bombeiros passou pelo local, pois seguia para uma vistoria em Monte Verde. Imediatamente os militares iniciaram as buscas para resgatar o condutor.

Por causa da profundidade, correnteza e água turva, uma guarnição de salvamento foi acionada, sendo necessário realizar o mergulho equipado no local para localizar a vítima.

O carro submerso foi achado em uma profundidade de cerca de 4 metros. O homem estava dentro do veículo, já sem vida.