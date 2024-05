Um homem de 33 anos foi preso por furto na tarde de terça-feira (14) no Bairro do Campo, em Barbacena. Ele havia furtado o celular de sua própria namorada, de 30 anos, no intuito de comprar drogas.

Após a denúncia da vítima, o homem, já conhecido no meio policial, foi localizado na Praça Santos Dumont. Ao ver os policiais, o homem fugiu para uma área de mata, mas acabou sendo detido.

Durante tentativa de abordagem, o suspeito apresentou resistência e precisou ser contido com spray de pimenta. Após ser algemado, o homem confessou o crime e disse ter trocado o aparelho por drogas.

Mais tarde, a namorada do indivíduo ligou para a PM e disse ter conseguido de volta seu celular no local onde a troca havia sido realizada, mas não deu mais informações. O autor do crime foi preso por furto e desobediência.

Celular | Crime | Drogas