Um jovem de 20 anos foi detido pelas polícias Militar de Minas Gerais (PCMG) e Rodoviária Federal (PRF) nessa terça-feira (14), em São João do Manhuaçu, por suspeita de roubo de carga na cidade de Antônio Dias.

Segundo a ocorrência, após a denúncia do ocorrido, os militares começaram a rastrear o rapaz na região do Distrito de Realeza. Porém, quando consultaram a placa do carro utilizado no crime, receberam a informação de que o proprietário morava na cidade de São João do Manhuaçu. Com isso, uma equipe se deslocou até o endereço, no córrego Caratinga, onde encontrou o veículo sendo estacionado.

O jovem foi abordado e, no interior do porta-malas do carro, foram encontradas malas, roupas, jogos de cama, mesa e banho, caixas de sapato, aparelho celular e outros produtos roubados.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.