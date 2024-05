Um homem de 32 anos foi agredido com um capacete e teve R$ 1 mil roubados ao voltar do trabalho na madrugada desta quinta-feira (16), em Barbacena.

À Polícia Militar (PM), o homem contou que descia do ônibus quando viu uma moto parada com dois ocupantes. Quando ele passou perto do veículo, o passageiro pediu fogo para acender um cigarro e acertou um golpe na cabeça do homem com um capacete.

Logo depois, o condutor da moto puxou a vítima pela blusa, que rasgou, mostrou uma faca e anunciou o assalto.

O homem entrou a carteira que tinha R$ 1 mil, documentos e cartões. Os assaltantes fugiram logo depois. Os militares buscam pelos ladrões, que ainda tinham sido encontrados.