Um homem de 46 anos foi detido com papagaios-verdadeiros e araras vermelhas sem autorização no Bairro Quarto Depósito, em Santos Dumont, no fim da manhã dessa quarta-feira (15). Ele foi multado em quase R$ 80 mil.

A Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) ressalta que as araras vermelhas estão ameaçadas de extinção, conforme a normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental 147 de 30 de abril de 2010.



Já os papagaios constam na convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna Selvagem em Perigo de Extinção (Cites).

Durante a Operação “Fauna II 2024”, a PMMA foi acionada para apurar uma denúncia de maus-tratos contra três cachorros, além da posse de aves da fauna silvestre brasileira.

Segundo a PMMA, no local da denúncia não foi confirmada a denúncia de maus-tratos, pois os cães estavam bem alimentados com água e comida. Contudo, dois papagaios e um casal de araras vermelhas foram achados na casa.

Nota fiscal falsificada

Na varanda do imóvel os policiais encontraram um viveiro de arame com dois papagaios da espécie Psittaciformes SPP, Amazona aestiva. Em outro viveiro, este de metal, foram encontradas duas araras vermelhas da espécie Ara chloropterus.

Os militares perguntaram ao homem sobre a autorização ambiental para manter os animais em cativeiro. Ele alegou que não tinha autorização para os papagaios, mas que as araras vermelhas tinham uma nota fiscal de saída com data de 2017 em nome da empresa do filho dele, que fica em São Paulo. O número das anilhas das araras era o mesmo que constava na nota fiscal.

Os policiais suspeitaram que a nota seria falsa ou adulterada. Eles então fizeram contato com o biólogo técnico responsável pela empresa em São Paulo e questionado sobre a nota, ele afirmou que seria falsa, pois em 2017 o empreendimento já tinha outro CNPJ e nome comercial.

Ele esclareceu ainda que em 2017, conforme controle de vendas da empresa, nenhuma venda de arara foi feita para o destinatário que constava na nota fiscal.

Prisão

Diante das inconsistências, o homem foi detido e um auto de infração no valor de R$ 78,859,86 foi emitida. As quatro aves foram apreendidas e encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Juiz de Fora.

A reportagem tentou contato para saber o estado de saúde dos animais, mas as ligações não foram atendidas.