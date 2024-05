Na tarde dessa quarta-feira (15), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) combateu um incêndio na vegetação da zona rural de São João del-Rei, área conhecida como Fazenda dos Munhos. As chamas atingiram uma área correspondente a cerca de 120 hectares e a intensidade do fogo chegou a formar labaredas de mais de cinco metros de altura em alguns pontos.

Na noite anterior, na terça-feira (14), os militares haviam ido até o local para proteger a área construída, uma vez que, segundo o Sargento Nascimento, chefe da equipe, o combate direto no período noturno seria perigoso devido à irregularidade do terreno. Quando retornaram, a equipe encontrou uma extensa linha de fogo. "Nós fizemos um mapeamento da área atingida com o uso de um drone. Deste modo, pudemos estabelecer prioridades no combate, uma vez que muitos focos iam em direção à estradas e a um rio que passava pela região, ou seja, iriam se extinguir naturalmente", explica o sargento.

Segundo a ocorrência, o combate direto foi feito com o uso de abafadores e sopradores em partes que ofereciam mais riscos às áreas construídas. Após a atuação, a linha de fogo foi eliminada.

Com relação as causas do incêndio, o militar afirmou que "neste período chove muito pouco e os incêndios se tornam cada vez mais comuns, muito normalmente causados por ação humana. Em áreas rurais é importante que os proprietários façam aceiros para proteger os pontos mais sensíveis e, sempre que forem fazer queima para a limpeza de terreno, o Instituto Estadual de Fazendas deve ser notificado", finaliza.