O corpo de um homem de 44 anos foi encontrado em um córrego em Leopoldina nessa quinta-feira (16). Ele teria sido linchado por populares depois de ameaçar uma idosa com uma faca durante uma tentativa roubo.

No fim da tarde da última terça-feira (14), a Polícia Militar (PM) foi acionada no Distrito de Providência depois que um homem teria invadido o domicílio de uma idosa. Ela e o sobrinho teriam sido ameaçados com uma faca.

Na parte externa da casa, o invasor chutou o portão do imóvel, disse que voltaria e ninguém iria impedi-lo. Vendo a situação, a população se juntou e ao ver cerca de 50 pessoas com pedras e paus, o invasor fugiu, mas foi perseguido pelos populares. Ele não foi mais visto.

A Civil apurou que o homem teria sido linchado após a tentativa de roubo, sendo atingido com pauladas e pedras. As buscas por ele começaram no mesmo dia.

O corpo foi achado pelos bombeiros e policiais no córrego. O delegado responsável, André Luiz Dias, requereu a perícia técnica da Polícia Civil para realizar os procedimentos necessários e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

O caso segue em apuração na 26ª Delegacia de Polícia Civil em Leopoldina.