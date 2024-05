A cidade de Matias Barbosa realiza no dia 9 de junho o encontro de Antigomobilismo em sua 4ª edição, e neste ano, o evento será realizado na Estância Camerino, espaço ao lado do pórtico da cidade, próximo do trevo saída 810 na BR-040. O evento será realizado de 8 às 17 horas, com entrada gratuita ao público.

Os colecionadores de veículos antigos podem se inscrever do dia 20 de maio até 7 de junho. Podem participar clássicos até o ano de 1994. O encontro promovido pelo Clube Saída 810 passou a integrar o calendário oficial de eventos do município, e por isso conta com o apoio da Prefeitura de Matias Barbosa.

A organização do evento destaca que apenas os veículos antigos participantes poderão estacionar no local do evento. Os visitantes devem estacionar os veículos de passeio em outro local próximo à entrada da Estância Camerino.