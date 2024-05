Em julgamento que terminou nessa quinta-feira (16), em Viçosa, um homem de 23 anos foi condenado pelo Tribunal do Júri a 14 anos de reclusão, além de multa, pelos crimes de homicídio qualificado tentado (por cinco vezes), tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

De acordo com a denúncia, em outubro de 2020, o homem condenado dirigia um carro e, ao perceber que seria abordado em uma blitz, acelerou o veículo em direção aos cinco policiais militares que faziam a operação. Os policiais só não foram atingidos porque conseguiram se desviar do carro. Em seguida, iniciaram uma perseguição ao veículo, do qual foram lançados pela janela uma arma de fogo com munição e 35 papelotes de cocaína.

O condenado já estava preso desde outubro de 2020 e, na sentença, foi decretada nova prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da quantidade de condenações, do patamar de pena aplicada e do regime fixado, inicialmente fechado.

Foi fixada ainda indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 3.000 para cada uma das vítimas.

Por insuficiência de provas quanto à materialidade e a autoria, o Ministério Público pediu a absolvição de outros dois homens que estavam no veículo.