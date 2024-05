Uma batida frontal entre uma caminhonete e um fusca deixou duas pessoas mortas e outras seis feridas na noite dessa sexta-feira (17), na BR-116, em Leopoldina.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica e circunstâncias do acidente ainda estão sob análise, mas, a princípio, levantamentos no local do acidente apontaram que a caminhonete trafegava no sentido Leopoldina/Laranjal quando, no km 764,2, fez uma manobra de ultrapassagem.

O fusca seguia no sentido contrário da rodovia e bateu de frente com o outro carro que fazia a ultrapassagem. A caminhonete tombou na pista e o motorista sofreu ferimentos leves, sendo socorrido para o Hospital Casa de Caridade Leopoldinense pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os ocupantes do fusca também foram encaminhados para a mesma unidade hospitalar por ambulâncias do Samu e da concessionária responsável pela rodovia.

O motorista do fusca, de idade não informada, e um outro passageiro não identificado foram as vítimas fatais do acidente. Após os trabalhos de perícia, os corpos foram recolhidos por uma funerária.

Segundo a PRF, o condutor da caminhonete passou pelo teste do bafômetro, que não acusou o uso de álcool.



Tags:

acidente | Batida | Rodovia