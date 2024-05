Um motociclista de 40 anos ficou gravemente ferido após uma caminhonete bater na traseira da moto na BR-116, em Muriaé, na noite dessa sexta-feira (17).

Conforme levantamentos feitos no local do acidente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro trafegava no sentido Muriaé/Miradouro quando, no km 283,2, não percebeu que o motociclista diminuiu a velocidade e bateu na traseira da motocicleta.

A moto tombou na rodovia e o motorista sofreu ferimentos graves no membro inferior direito. Ele foi socorrido para o Hospital São Paulo pela concessionária EcoRioMinas, que administra a rodovia.

Testes de bafômetro foram feitos nos dois motoristas e não atestaram a influência de álcool.



