Uma batida frontal entre dois carros deixou quatro pessoas feridas na estra que liga Alfredo Vasconcelos ao Distrito do Porteiro, na noite desse domingo (19).

A dinâmica do acidente não foi revelada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida deixou os dois veículos gravemente danificados e os destroços ficaram espalhados pela pista.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Barbacena por unidades dos bombeiros e de ambulâncias da Prefeitura de Alfredo Vasconcelos. Os nomes não foram divulgados.

As polícias Militar e Civil estiveram no local do acidente.