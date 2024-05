Uma mulher de 53 anos ficou ferida após o carro em que ela estava cair em uma ribanceira de 4 metros na noite desse domingo (19), em Barbacena.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, relatos de testemunhas no local disseram que ao sair da igreja, no Bairro Santa Efigênia, o marido da mulher perdeu o controle da direção do carro e caiu na ribanceira. O veículo tombou, mas o homem não se feriu e conseguiu sair do carro.

Os bombeiros foram acionados e quando chegaram ao local, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento à mulher, que estava consciente e orientada, com suspeita de fratura no braço.

Os bombeiros fizeram a estabilização do carro e a vítima foi retirada, sendo conduzida para atendimento no Hospital Regional de Barbacena. O nome dela não foi divulgado.