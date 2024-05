Um jovem de 25 anos foi detido depois de ameaçar um casal de morte por causa de uma dívida de drogas, em Barbacena, na manhã dessa segunda-feira (20).

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que o rapaz, já conhecido no meio policial, estaria armado e ameaçava um homem no Bairro Vilela.

No local, o homem de 47 anos e a namorada dele, de 55 anos, contaram que estavam em casa quando o jovem entrou com uma faca, ameaçou o casal e fugiu.

Ele voltou depois em uma moto, aparentemente com uma arma de fogo, e ameaçou o casal novamente. O homem e a mulher assumiram que são usuários de drogas e que têm uma dívida com o suspeito. Esse seria o motivo das ameaças.

Drogas encontradas

As equipes da PM seguiram para a casa do jovem que assumiu a briga com o casal, mas que não tinha uma arma de fogo. Após ter a entrada autorizada, os policiais encontraram R$ 415 em dinheiro. O suspeito afirmou não ter nenhum trabalho que justificasse o valor.

Nada de ilícito foi encontrado na residência, mas, conforme a PM, o rapaz tem uma denúncia da prática de tráfico de drogas. Essa denúncia apontava que ele escondia as drogas nas ruas e canos perto de casa.

A Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) foi acionada e o cão de faro Covid localizou, embaixo de uma pedra do calçamento, 80 pedras de crack embaladas e prontas para o comércio.

Do outro lado da rua, dentro de um cano de saída de água pluvial, os militares encontraram uma sacola com vários plásticos utilizados para embalar entorpecentes, além de uma lâmina com resquícios de crack.

O rapaz negou a propriedade de droga, mas foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, ameaça e invasão de domicílio. Ele foi conduzido para a Delegacia juntamente com o material encontrado.