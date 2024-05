Na noite desta segunda-feira (20), um bebê de 13 dias de vida foi salvo, após se engasgar durante a amamentação, pelo Corpo de Bombeiros em São João del-Rei. O atendimento foi realizado pelo Cabo Davin, através do número 193, que forneceu instruções à família do recém-nascido.

De acordo com relatos do Cabo, por volta das 22 horas, a mãe do bebê entrou em contato com o serviço de emergência, descrevendo a situação. Com a criança apresentando sinais de obstrução respiratória e a pele começando a adquirir tonalidade roxa, Davin instruiu a mãe sobre os procedimentos a serem seguidos para desobstruir as vias respiratórias do bebê.

"Estas orientações têm que ser imediatas, pois cada segundo conta. A mulher repassou as orientações para o marido, que executou as manobras. Em poucos segundos, pude ouvir o menino tossir e depois chorar, o que indicava que ele conseguia respirar", relatou o Bombeiro.

Davin enfatizou a importância da preparação para lidar com situações de emergência como essa. "É muito importante estar sempre preparado para atuar neste tipo de situação, pois é algo que acontece bastante. Fico feliz em poder ajudar a salvar uma vida", afirmou.