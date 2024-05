Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite dessa terça-feira (21), em São João del-Rei. Um outro adolescente e um jovem são suspeitos do crime, e um deles foi detido.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações via Central de Operações que uma pessoa havia sido baleada no Bairro Lombão. Um projétil de aparentemente calibre 32 foi apreendido no local.

O adolescente foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. O nome e o estado de saúde dele não foram revelados.

O crime

Informações repassadas à PM apontam que os autores da tentativa de homicídio seriam um adolescente, também de 17 anos, e um jovem de 19. A vítima e os suspeitos já teriam histórico de atritos entre si.

Antes do crime, o jovem teria passado de moto perto de um bar onde a vítima estava com outros dois rapazes, de 19 e 20 anos. Quando o trio saiu do estabelecimento, no trajeto eles foram surpreendidos pelos suspeitos que esperavam o grupo em uma área de pouca iluminação.

A dupla estaria armada cada um com um revólver e começaram a atirar em direção ao grupo. Os garotos correram em sentido contrário dos autores até não ouvirem mais os disparos. Contudo, o adolescente ficou para trás após ser atingido.

Depois dos disparos, a dupla fugiu em uma bicicleta. Durante diligências, o suspeito de 19 anos foi encontrado pelos militares, mas nada de ilícito foi localizado com ele. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia, juntamente com o celular.

A PM foi até a casa do suspeito de 17 anos, no Bairro Bom Pastor, mas ele não foi localizado. A polícia segue em busca dele.