Em Minas Gerais, uma operação de combate ao abuso e exploração sexual infantil resultou na prisão de 115 pessoas e na detenção de 13 adolescentes, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que comandou a atividade.

Ainda conforme a Sejusp, 86 denúncias foram apuradas, 140 materiais pornográficos infantojuvenis foram recolhidos e 75 autuações do Conselho Tutelar realizadas. Mais de 500 inquéritos sobre o tema foram instaurados, e outros 410 foram concluídos.

As diligências tiveram como foco as rodovias federais e estaduais, além de casas noturnas, bares, estabelecimentos de hospedagem, pontos de alimentação, postos de combustível, entre outros locais considerados estratégicos para a repressão e prevenção do crime de exploração sexual.

Foram realizados, ainda, 65 cercos em rodovias e avenidas estratégicas por meio de blitzes – o que levou à fiscalização de 2.990 veículos.

Com 18 dias de duração, de 2 de maio até a última segunda-feira (20), mais de dois mil agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, além do Ministério Público e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), fizeram parte da mobilização.



Operação de Conscientização

De acordo com a Agência Minas, essa operação ocorreu devido ao Movimento Maio Laranja, que aborda sobre o crime de abuso e exploração sexual infantil. Durante as ações, mais de 6,3 mil pessoas foram alcançadas em 1.472 locais fiscalizados. As forças de segurança também realizaram 110 palestras, que atingiram 6.676 pessoas.



