Uma mulher de 31 anos morreu e três crianças ficaram feridas após um carro capotar e bater contra uma árvore na madrugada desta quinta-feira (23), na zona rural da cidade de Pedro Carvalho, no Norte do estado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h para atender ao acidente que tinha uma vítima presa às ferragens no km 362 da BR-251. Um carro com placa de Caraguatatuba, em São Paulo, capotou e bateu contra uma árvore às margens da rodovia.

Segundo os militares, no veículo estavam dois adultos e três crianças. A passageira morreu no local e ficou presa às ferragens. O motorista de 37 anos estava consciente, com escoriações ao longo do corpo e dor na região cervical.

As três crianças feridas têm 2, 6 e 9 anos. A mais nova foi encontrada consciente e desconexa, com Trauma de Crânio Encefálico (TCE), a de 6 anos estava em parada cardiorrespiratória e foi reanimada pelas equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A última criança, de 9 anos, estava consciente e orientada, com escoriações generalizadas pelo corpo.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Salinas pelo Samu. Os nomes não foram revelados.

Os bombeiros retiraram a vítima fatal das ferragens e fizeram ações preventivas contra o risco de incêndio e novos acidentes no local. A rodovia ficou parcialmente interditada para os trabalhos e depois liberada.

A perícia foi acionada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.