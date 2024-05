Será interditada nesta sexta-feira (24), a ponte sobre o Rio Pomba, no KM 02 da rodovia MG-133, na cidade de Rio Pomba, a partir das 10 horas. A via liga Juiz de Fora a Viçosa. Será feito reforço dos pilares da estrutura. A previsão é de que a pista seja liberada até o dia 15 de junho.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o trânsito de veículos de passeio e caminhões com até quatro toneladas será desviado através das ruas Coronel Juvenal Penna, Álvaro da Cruz e Major João Batista Coelho, dentro do município de Rio Pomba.

Já os veículos pesados deverão utilizar rotas alternativas, sendo os veículos provenientes de Juiz de Fora e região passando pela rodovia MG-353, no município de Coronel Pacheco, e os veículos provenientes de Ubá, Viçosa e região passando pela rodovia MG-285, no município de Piraúba.

A via já foi parcialmente interditada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e pela Polícia Militar Rodoviária após um recalque (rebaixamento) da fundação, o que vai exigir o reforço de dois pilares da ponte. Por esse motivo, a pista será totalmente interditada nesta sexta-feira (24).