Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Militar por vilipêndio de cadáver no final da noite desta terça-feira (21), em Laranjal.

De acordo com as informações do registro policial, a ocorrência foi registrada no Bairro Luiz Guedes de Amorim, ocasião em que o filho, que seria usuário de drogas, surtou ao se deparar com a mãe morta dentro do banheiro.

A PM ao chegar no local se deparou com o homem abraçado ao corpo da mãe e toda a casa revirada. O SAMU foi acionado e constatou o óbito da idosa.

A Perícia Técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos periciais constatando que o corpo não apresentava sinais de violência ou qualquer outro indício de cometimento de crime, não descartando a hipótese de mal súbito ou infarto.

Uma testemunha informou à polícia que o filho da idosa tentou inserir água na boca do cadáver gritando por ajuda para ressuscitar a mãe. Além disso, ela foi encontrada nua e com o corpo todo molhado.

Ele foi preso por vilipêndio de cadáver, omissão de socorro e resistência à prisão. O corpo da idosa foi encaminhado ao IML de Muriaé.

Vilipêndio de cadáver é um crime previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. A ação pode ser definida como um crime contra o respeito aos mortos.