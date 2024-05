Um caminhão bitruck carregado com farelo de trigo tombou na noite desta quinta-feira, 23 de maio, na BR-116 em Leopoldina. O acidente aconteceu na região da Serra da Vileta e nenhum dos dois ocupantes do veículo se machucaram.

De acordo com as informações, o veículo seguia do Paraná sentido Leopoldina quando o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva. A carga foi saqueada.

Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e EcoRioMinas foram acionados.

O trânsito da rodovia não precisou ser interditado e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.