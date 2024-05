Uma batida de frente entre uma caminhonete e um ônibus deixou um motorista ferido nesse domingo (26), na MG-126, em Bicas.

A dinâmica do acidente não foi detalhada

Ao chegar no local, no km 59, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) verificou que o ônibus era de Senador Cortes e somente o condutor do carro se feriu. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar em Juiz de Fora para cirurgia, com fraturas no fêmur e em sete costelas. O nome dele e o hospital não foram revelados.

Os passageiros que estavam no ônibus e o motorista não se feriram. O coletivo estava devidamente licenciado e foi liberado no local. Já a caminhonete estava com o licenciamento atrasado e foi removido pelos policiais.

Os dois motoristas têm Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



