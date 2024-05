Duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre uma carreta e um carro na BR-267, em Bicas, no fim da manhã desse domingo (26), no acesso para Leopoldina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente no km 53, mas a dinâmica da ocorrência não foi informada.

Os bombeiros relataram que, quando chegaram ao local do acidente, as duas vítimas que estavam no carro de passeio já tinham sido socorridas e transportadas.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), eles tinham suspeitas de fraturas e foram levados para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Os nomes não foram revelados, por isso não foi possível saber o estado de saúde. O motorista da carreta não se feriu.

A carreta transportava grãos e a rodovia precisou ser interditada, pois havia grande quantidade de óleo derramado na pista. Por causa do perigo de derrapagem, o local foi isolado e sinalizado para a aplicação de serragem.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela ocorrência.



Tags:

acidente | Batida | Rodovia