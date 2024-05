Um motorista de 30 anos morreu após uma carreta bater na lateral do carro na madrugada de sábado (25), na BR-265, em São João del-Rei. O condutor da carreta fugiu sem prestar socorro.

À Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um dos passageiros do carro contou que eles seguiam pela rodovia no sentido Distrito de São Sebastião da Vitória a São João del-Rei quando, no km 262, a carreta que seguia no sentido contrário bateu na lateral do carro. Depois disso, o homem perdeu o controle da direção e o veículo capotou.

O mesmo passageiro afirmou ainda que o motorista da carreta não parou para prestar socorro às vítimas e fugiu. Ele não soube informar detalhes do veículo de carga.

Quatro vítimas foram registradas neste acidente. O motorista foi socorrido com vida para a Santa Casa de Misericórdia em São João del-Rei, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Nossa Senhora das Mercês, onde ficaram internados. Os nomes não foram revelados.

De acordo com a PMRv, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da vítima estava vencida há mais de 30 dias. O carro foi removido para um pátio credenciado por falta de pessoa responsável, e está à disposição dos familiares da vítima.

A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de rotina.



