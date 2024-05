Cinco pessoas são atropeladas na calçada e motorista foge em São João del-Rei

Cinco pessoas foram atropeladas em uma calçada no Centro de São João del-Rei, na madrugada de domingo (26). O motorista fugiu e não foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar (PM), o carro seguia pela Avenida Tiradentes quando invadiu a calçada e atropelou clientes e funcionários de um bar que fica no local. Ele fugiu logo depois no sentido do Bairro Bonfim.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam as vítimas e uma delas, de 21 anos, estava desacordada e com lesões graves, sendo socorrida para o Pronto Socorro. Não foram repassadas outras informações sobre os feridos.

A perícia foi acionada e esteve no local.

O Central de Operações da PM (Copom) recebeu informações que o motorista havia fugido no sentido do Povoado Morro Grande. O endereço de registro do carro é de um sítio na localidade.

Neste sítio, um senhor relatou que o filho era o motorista do carro, mas que não sabia onde ele estava. As equipes policiais buscam pelo condutor.