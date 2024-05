Na madrugada desta segunda-feira (27), uma adolescente, sem idade divulgada, foi esfaqueada pelo companheiro, de 45 anos, no município de São Geraldo. Por causa dos ferimentos, na cabeça e nas costas, ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde permanece internada em estado grave.

Segundo a ocorrência, a mãe da vítima explicou que a menina tem um relacionamento violento com o suspeito. Na ocasião, a adolescente foi até a casa do companheiro para conversar e, após uma discussão, ele a golpeou na cabeça com um facão, causando grande sangramento. Um vizinho encontrou a vítima caída na rua e a levou até a unidade de atendimento.

A Polícia Militar (PM) segue no rastreamento do suspeito e o caso foi encaminhado à Polícia Civil (PC).