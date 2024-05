Um jovem de 22 anos foi esfaqueado na madrugada do último sábado (25) por dois suspeitos, de 26 e 45 anos, em Brás Pires. A vítima e os envolvidos estavam em um bar momentos antes do crime.

De acordo com a Polícia Militar (PM), acionada para atender a ocorrência, enquanto estavam no bar, os suspeitos convidaram o jovem para dar um passeio de carro juntos. Já na estrada, em uma localidade rural conhecida como "Mata", o jovem de 26 anos começou a esfaquear a vítima enquanto o homem de 45 anos o segurava. Ainda conforme a ocorrência, depois que os suspeitos acharam que a vítima iria morrer, a deixaram no local e retornaram ao município. No entanto, a vítima conseguiu pedir socorro e foi levada a um posto de saúde.

O jovem apresentava lesões de facadas na face, pescoço, abdômen e costas, totalizando no mínimo oito golpes. Ele foi estabilizado no posto de saúde de Brás Pires e transferido ao Hospital Santa Isabel, onde permanece internado sem risco de morte.

Durante as buscas, o suspeito de 45 anos foi localizado próximo ao veículo informado pela vítima, e apresentava manchas de sangue em sua bermuda e no interior de seu carro. Este suspeito explicou à PM que não tinha visto a vítima no dia do crime e não sabia como as manchas de sangue apareceram. Ele foi detido e o veículo foi removido ao pátio credenciado.

A PM segue na busca pelo segundo suspeito.